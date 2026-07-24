FACUA Córdoba denuncia el deplorable estado de limpieza del Nuevo Arcángel e insta al Ayuntamiento a que realice una inspección sanitaria
La asociación alerta de que la acumulación de excrementos de aves puede constituir un potencial riesgo higiénico-sanitario y que su eliminación debería formar parte de los protocolos de mantenimiento del recinto.
FACUA.org
Córdoba-24/07/2026
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