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FACUA Córdoba denuncia el deplorable estado de limpieza del Nuevo Arcángel e insta al Ayuntamiento a que realice una inspección sanitaria

La asociación alerta de que la acumulación de excrementos de aves puede constituir un potencial riesgo higiénico-sanitario y que su eliminación debería formar parte de los protocolos de mantenimiento del recinto.

FACUA.org
Córdoba-24/07/2026
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FACUA Córdoba se ha dirigido al Córdoba Club de Fútbol para denunciar el deplorable estado de limpieza de las gradas, aseos y diversas zonas comunes del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel e insta al Ayuntamiento de Córdoba a que realice una inspección higiénico-

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