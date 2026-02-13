3 euros: FACUA espera que la tasa europea a las compras en plataformas de bajo coste como Shein o Temu se invierta en controles del mercado
La Unión Europea ha dado luz verde a la entrada en vigor de un arancel a los pequeños paquetes que entran en el espacio común para hacer frente a la competencia desleal y a los altos niveles de fraude y riesgos para la salud de los consumidores.
Europa-13/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción espera que la tasa de tres euros que ha aprobado la Unión Europea para las compras en plataformas extracomunitarias de bajo coste como Shein o Temu se invierta en controles del mercado para evitar fraudes y abusos a los consumidores.
Bruselas acaba de dar l