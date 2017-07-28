Nuestras acciones

30.000 andaluces pueden reclamar la devolución de 3,2 millones cobrados fraudulentamente por Gas Natural

Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia 1 de Córdoba. Son cantidades facturadas en concepto de derechos de alta y mantenimiento de las instalaciones antes de julio de 2004 y agosto de 2005, respectivamente.

FACUA.org
Andalucía-28/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Alrededor de 30.000 usuarios en Andalucía pueden reclamar la devolución de 3,2 millones de euros cobrados fraudulentamente por Gas Natural en concepto de derechos de alta y mantenimiento de las instalaciones antes de julio de 2004 y agosto de 2005, respectivamente. La empresa ha con

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos