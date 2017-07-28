30.000 andaluces pueden reclamar la devolución de 3,2 millones cobrados fraudulentamente por Gas Natural
Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia 1 de Córdoba. Son cantidades facturadas en concepto de derechos de alta y mantenimiento de las instalaciones antes de julio de 2004 y agosto de 2005, respectivamente.
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Andalucía-28/07/2017
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Alrededor de 30.000 usuarios en Andalucía pueden reclamar la devolución de 3,2 millones de euros cobrados fraudulentamente por Gas Natural en concepto de derechos de alta y mantenimiento de las instalaciones antes de julio de 2004 y agosto de 2005, respectivamente. La empresa ha con