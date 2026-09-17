Cataluña impone una ridícula multa de 4.001 euros a la inmobiliaria Harper Real State por incluir cláusulas abusivas en sus contratos
La Agencia Catalana del Consumo abrió el expediente sancionador a la empresa a raíz de una denuncia de FACUA por cobrar honorarios a los inquilinos.
FACUA.org
España-17/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción critica la ridícula sanción de 4.001 euros que la Agencia Catalana del Consumo ha impuesto a la inmobiliaria Harper Real State por no incluir la etiqueta de eficiencia energética en sus anuncios y por imponer la sumisión expresa a un juzgad