A petición de FACUA, el juez insta a la CNMC a calcular el impacto del fraude de Iberdrola en 2013
Competencia debe determinar cuál habría sido el precio de la electricidad en los meses en que la compañía provocó su subida mediante la paralización de varias centrales hidráulicas.
FACUA.org
España-13/02/2020
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Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0).
A petición de FACUA-Consumidores en Acción, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que calcule cuál habría sido el precio de la electricidad si Ibe