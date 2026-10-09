Abiertas las inscripciones para participar en el X Foro Virtual de Debate de la Fundación FACUA y la FCCR
La actividad que se celebrará el próximo 29 de octubre abordará la presencia de la IA en el consumo y contará con Jordi Castilla y Stefan Larenas como ponentes.
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Internacional-09/10/2026
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR) celebrarán el próximo 29 de octubre su X Foro Internacional Virtual Consumidores por la Justicia y la Sostenibilidad. Esta actividad