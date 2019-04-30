Nuestras accionesEl recibo será 3,15 euros más caro que el del mismo mes de 2018

Abril finaliza con una subida interanual del 4,5% en el recibo de la luz del usuario medio

FACUA espera que Sánchez lidere un gobierno de progreso que se enfrente a los abusos de las grandes empresas, entre las que destacan especialmente las energéticas.

FACUA.org
España-30/04/2019
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Abril finaliza con una subida interanual del 4,5% en el recibo de la luz del usuario medio, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El recibo mensual será de 73,09 euros, 3,15 euros más caro que el del mismo mes de 2018, cuando se situó en 69,9

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