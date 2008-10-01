Aceptadas las medidas cautelares solicitadas por Rumbo contra Ryanair
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid prohíbe a la aerolínea cancelar reservas realizadas a través de la agencia 'online'.
FACUA.org
España-01/10/2008
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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha dictado un auto por el que acepta las medidas cautelares contra Ryanair solicitadas por la agencia de viajes Rumbo y prohíbe a la aerolínea cancelar las reservas de billetes realizadas a través de dicha agencia, seg&uacu