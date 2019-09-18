Admitida a trámite la querella presentada por FACUA contra Magrudis, su administrador y su "gerente"
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha dictado un auto en el que señala que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos contra la salud pública y lesiones.
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España-18/09/2019
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Sandro José Marín Rodríguez y su padre, José Antonio Marín Ponce. Ambos se presentan públicamente como gerentes de Magrudis. | Imágenes: Canal Sur y Cuatro.
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez Martínez, ha dictado un auto por el que admite a trámite la querella presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra Magrudis SLU, su administrador y soci