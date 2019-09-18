Nuestras acciones

Admitida a trámite la querella presentada por FACUA contra Magrudis, su administrador y su "gerente"

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha dictado un auto en el que señala que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos contra la salud pública y lesiones.

FACUA.org
España-18/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez Martínez, ha dictado un auto por el que admite a trámite la querella presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra Magrudis SLU, su administrador y soci

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos