Advertencia para alérgicos: ordenan la retirada de varios lotes de Toblerone por no tener el etiquetado en castellano
Están afectados los lotes OOY3154711 y OOY3155111, ambos con código de barras 7622210496607.
FACUA.org
España-18/02/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la ausencia de etiquetado en