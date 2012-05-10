Ahora todos somos bankeros
La situación a la que ha llegado Bankia y la crisis del sector financiero es consecuencia de las políticas iniciadas en la era Aznar, en la que Rato jugó un papel clave, y las prácticas de los gobiernos socialistas de Zapatero.
Rubén Sánchez
España-10/05/2012
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«Hoy te cruzarás con muchos futuros bankeros», decía Bankia en un anuncio premonitorio de la situación a la que nos ha llevado la entidad.
Ningún gobierno hasta la fecha se ha atrevido a poner freno al chantaje de los grandes bancos, los conocidos como