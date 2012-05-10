Opinión

Ahora todos somos bankeros

La situación a la que ha llegado Bankia y la crisis del sector financiero es consecuencia de las políticas iniciadas en la era Aznar, en la que Rato jugó un papel clave, y las prácticas de los gobiernos socialistas de Zapatero.

Rubén Sánchez
España-10/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

«Hoy te cruzarás con muchos futuros bankeros», decía Bankia en un anuncio premonitorio de la situación a la que nos ha llevado la entidad.

Ningún gobierno hasta la fecha se ha atrevido a poner freno al chantaje de los grandes bancos, los conocidos como

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos