Aldi retira del mercado un aspirador mopa sin cable de la marca Ambiano por riesgo de incendio

La cadena de supermercados señala que el problema está en que al cargar el dispositivo se puede producir un sobrecalentamiento de la batería. El artículo afectado es el 6015247, modelo HFC24-302.
FACUA.org
España-10/10/2025
Aldi ha informado de la retirada de la venta de un aspirador mopa sin cable para suelos duros de la marca Ambiano por riesgo de incendio.
En concreto, el problema está en que al cargar el dispositivo se puede producir un sobrecalentamiento de la batería, lo que podría causar un incend