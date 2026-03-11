Más noticias

Aldi retira del mercado unas batidoras portables por riesgo de incendio al sobrecalentarse la batería

En concreto, se trata del artículo batidora portable prémium de Tempo International GMBH en sus variedades azul oscuro, verde y gris.

FACUA.org
España-11/03/2026

La cadena de supermercados Aldi ha informado de la retirada de la venta de batidoras portables de la marca Tempo International GMBH por riesgo de incendio al sobrecalentamiento de la batería.

