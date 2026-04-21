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FACUA Extremadura se suma a la concentración en Mérida en defensa de las políticas sociales en la comunidad autónoma

El acto tendrá lugar este martes 21 de abril a las 17 horas ante la Asamblea de Extremadura.

FACUA.org
Extremadura-21/04/2026

FACUA Extremadura se suma a la concentración en defensa de las políticas sociales en la comunidad autónoma que tendrá lugar este martes 21 de abril.

Bajo el lema Las políticas sociales no son negociables, los manifestantes se concentraran frente a la Asamblea de Extremadura —P

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