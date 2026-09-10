Aldi retira del mercado unos ventiladores recargables por un defecto en el cable de carga USB
El cable afectado tiene una ranura en el plástico de protección antitorsión del conector USB-A y el interior del conector USB-C es blanco.
FACUA.org
España-10/09/2026
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La cadena de supermercados Aldi ha informado de la retirada del mercado de unos ventiladores individuales recargables tras detectar un defecto en uno de los tipos de cables USB-C suministrados con el artículo.
En concreto, el cable