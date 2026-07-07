FACUA recuerda que los hoteles y alojamientos turísticos no pueden exigir una foto ni escanear el DNI para el check-in
La asociación insta a denunciar estas irregularidades ante Protección de Datos. El Documento Nacional de Identidad contiene información que excede de la necesaria para cumplir las obligaciones legales de registro de viajeros.
FACUA.org
España-07/07/2026
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