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FACUA recuerda que los hoteles y alojamientos turísticos no pueden exigir una foto ni escanear el DNI para el check-in

La asociación insta a denunciar estas irregularidades ante Protección de Datos. El Documento Nacional de Identidad contiene información que excede de la necesaria para cumplir las obligaciones legales de registro de viajeros.

FACUA.org
España-07/07/2026
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que los hoteles, apartamentos turísticos, hostales y pensiones

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