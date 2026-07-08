Sanidad alerta de un posible fallo en la aplicación para la diabetes MiniMed Go que afecta al funcionamiento de las alertas
Podría provocar la omisión de dosis de insulina de acción rápida si el paciente o el usuario no revisa manualmente la información de la aplicación.
FACUA.org
España-08/07/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través de la empresa Medtronic Ibérica SA, de un problema en la opción «Ajustar día y noche» de la aplicación MiniMed Go que podría provocar que algunas alertas noctur