Alejandro Sanz reclama al Gobierno una ley "efectiva" contra la reventa, una "estafa" para los usuarios
"Estas prácticas perjudicar a todo el sector y, en especial, a los consumidores", lamenta el artista, afectado por la reventa masiva de pases para su concierto en Madrid del próximo 24 de junio.
Europa Press
España-22/02/2017
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Sanz hace un llamamiento a todos los artistas a que se sumen a su iniciativa. | Imagen: flickr.com/capitu (CC BY-NC 2.0).
Alejandro Sanz se ha convertido en el primer artista español en promover la denominada alianza anti-reventa, después de que el cantante se viera afectado por la reventa masiva de entradas por internet para su concierto el próximo 24 de junio en el Estad