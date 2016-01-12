Alemania multa a Lego con 130.000 euros por impedir rebajar los precios de algunos de sus juguetes
La compañía danesa enviaba listas regularmente entre 2012 y 2013 a determinados comerciantes con los artículos que no podían ser rebajados y llegó a amenazar a algunos comerciantes.
Europa Press
Europa-12/01/2016
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La autoridad alemana de competencia y derechos de los consumidores, Bundeskartellamt, ha impuesto una multa de 130.000 euros a la compañía danesa de juguetes de construcción Lego por impedir a determinados comerciantes del país que rebajasen los precios de algunos de s