Tedi retira del mercado una mochila con contenido de papelería por tener altos niveles del plastificante DEHP, perjudicial para la salud
El producto estuvo a la venta desde el 14 de octubre de 2024 hasta el 20 de marzo de 2026.
FACUA.org
España-24/04/2026
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una mochila con material de papelería con motivos de dibujos de perros por los altos niveles del plastificante DEHP.
En concreto, el producto afectado por esta a