FACUA insta a los grupos parlamentarios a no ponerse del lado de los especuladores inmobiliarios y apoyar la prórroga de alquileres
La asociación señala que se trata de una medida de vital importancia para multitud de inquilinos que están atravesando dificultades.
FACUA.org
España-27/04/2026
FACUA-Consumidores en Acción reclama a los grupos con representación en el Congreso de los Diputados a que voten a favor de la convalidación del Real Decreto que habilitó la prórroga de los alquileres que tiene previsto debatirse este martes 28 de abril. No apoyar las medidas recogidas en la nor