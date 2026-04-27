Tiger retira un xilófono de madera debido al riesgo de asfixia por contener piezas pequeñas que podrían desprenderse
El número de artículo del producto afectado por este aviso es el 3033045. Se empezó a comercializar en las tiendas en octubre de 2023.
FACUA.org
España-27/04/2026
Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de un xilófono de madera por riesgo de asfixia para los niños pequeños al contener piezas que podrían desprenderse.
En concreto, han sido retirados todos los lotes de este producto cuyo número de artículo el 3033045. Este