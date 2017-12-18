Alemania pilla a Volkswagen en otro fraude y la obliga a una revisión mundial de 57.600 Touareg
Incluyen dos dispositivos prohibidos para falsear las emisiones. FACUA emprenderá nuevas denuncias contra la multinacional.
FACUA.org
Internacional-18/12/2017
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La Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán) ha detectado dos «dispositivos maliciosos inadmisibles» en el modelo Touareg con el motor diésel de 3.0 litros Euro 6 de la firma alemana Volkswagen, que ha puesto en marcha una campa