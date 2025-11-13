Alertan de la presencia de Listeria en un lote de chopped lata finas lonchas de la marca Nuestra Alacena vendido en los supermercados Dia
En concreto, está afectado el lote 252771, con fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025. El producto se comercializa refrigerado y envasado en lonchas con un peso de 150 gramos.
España-13/11/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía relativa a la presencia de Liste