Alertan de la presencia de sésamo no declarado en el etiquetado de tofu seco de la marca Zhejiang Laoba Foodstuff
Están afectado los lotes 250928 y 251217 con fechas de consumo preferente del 28 de mayo y 17 de agosto de 2026 respectivamente.
FACUA.org
España-24/04/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de sésa