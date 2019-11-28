Alertan de fallos en el orificio del estoma de apósitos para ostomía Surfit, Combihesive y Durahesive
La Aemps informa de que estos protectores para las aberturas en la piel podrían tener el agujero de inicio descentrado, lo que provocaría cortes a los pacientes.
FACUA.org
España-28/11/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha alertado de la existencia de fallos en apósitos para ostomía Surfit, Combihesive y Durahesive, fabricados entre febrero de 2017 y septiemb