Alertan de gluten no declarado en helado de coco con cacao de la marca Abbot Kinney's
Se trata de los lotes L9018, L9093, L9094 y L9199 del producto Coco Frost Cocoa en su envase de 125 mililitros en el caso del primer lote y de 500 mililitros para el resto.
FACUA.org
España-10/01/2020
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Imagen: Abbotkinneys.com
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado del helado de coco con cacao de la marca Abbot Kinneys.
En concreto, se encuentra afectado el lote L9018 del producto Coco Frost C