Alertan de la presencia de alérgenos no declarados en el etiquetado de varias salsas de la marca Martínez
En concreto, los productos afectados son las salsas picantes Cayena, Scorpión amarillo, Scorpión rojo, Chiplotle, Ghost y Habanero por la presencia de sulfitos. También la Salsa Brava de la misma marca, al desconocer los componentes del caldo de pollo que contiene.
FACUA.org
España-03/03/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Islas Baleares relativa a la presencia de alérgenos no d