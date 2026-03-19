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Alertan de la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado de yogures con bífidus de la marca Alteza

Están afectados los productos con fechas de consumo preferente del 10, 17 y 23 de febrero y 4, 9, 17, 24 y 30 de marzo de 2026.

FACUA.org
España-19/03/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria relativa a la presencia de almendras no incl

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