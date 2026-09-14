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Sigue el consumo de alcohol en los palcos del Nuevo Arcángel: FACUA Córdoba amplía su denuncia con nuevas pruebas gráficas

La asociación remite a Antiviolencia vídeos y fotografías obtenidas durante el partido que enfrentó a Córdoba CF y UD Almería el pasado 12 de septiembre.

FACUA.org
Córdoba-14/09/2026
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FACUA Córdoba ha trasladado a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte nuevas pruebas sobre la presencia de bebidas alcohólicas en los palcos de Tribuna del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

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