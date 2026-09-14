Andalucía elimina el correo donde instaba a los usuarios a comunicar riesgos alimentarios tras más de un año con un error de configuración
FACUA Andalucía considera muy grave que la administración haya mantenido un canal de contacto con el que hacía creer que le llegaban avisos de alimentos peligrosos y que ahora lo elimine en lugar de subsanar el fallo que le impedía recepcionar los mensajes.
FACUA.org
Andalucía-14/09/2026
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