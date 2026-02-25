Alertan de la presencia de gluten en unos mochis Dubai de la marca Qlove Japanese Style etiquetados como "sin gluten"
Están afectados todos los lotes que incluyan la leyenda "Gluten free" en el envase.
FACUA.org
España-25/02/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía, relativa a la presencia de gluten no incluido