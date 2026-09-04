Alertan de la presencia de gluten no declarado en salsas barbacoa y chimichurri etiquetadas como "sin gluten" de las marcas Vulpi y Dumt's
La Aesan señala que los productos afectados se presentan en botellas de plástico y tienen fecha de consumo preferente de septiembre de 2026 y enero y marzo de 2027.
FACUA.org
España-04/09/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la presen