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Alertan de la presencia de gluten no declarado en salsas barbacoa y chimichurri etiquetadas como "sin gluten" de las marcas Vulpi y Dumt's

La Aesan señala que los productos afectados se presentan en botellas de plástico y tienen fecha de consumo preferente de septiembre de 2026 y enero y marzo de 2027.

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España-04/09/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la presen

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