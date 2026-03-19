Alertan de la presencia de leche no incluida en el etiquetado en varios lotes de biscotes de la marca Proceli
Están afectados los lotes comprendidos entre el 254801 y el 260805. El producto se comercializa en envases de cartón de 150 gramos.
FACUA.org
España-19/03/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de leche no incluida