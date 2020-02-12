Alertan de la presencia de proteína láctea no declarada en gominolas de la marca Bonpreu
La Aesan ha informado de que hay nueve productos afectados, en envases de diferentes tamaños.
FACUA.org
España-12/02/2020
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Imagen de archivo de algunos de los productos de Bonpreu afectados. | Imagen: Bonpreu.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de proteína láctea no declarada en gominolas de la marca Bonpreu.
En concreto están afectados los siguiente productos: Llaminadures Assortides Brillants de 200 gr