Alertan de la presencia de proteínas de la leche no incluidas en el etiquetado en pastelitos rellenos de crema marca NaturCeliac Gluten Free
La distribución inicial de los productos afectados se ha producido en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
FACUA.org
España-01/12/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una