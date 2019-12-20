Alertan de la presencia de soja y apio no declarados en salsa de pimienta marca Verstegen
El lote afectado es el 1005833316 en envase de plástico de 480 mililitros y con fecha de consumo preferente de octubre de 2020.
FACUA.org
España-20/12/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de soja y apio no declarados en el etiquetado de la salsa de pimienta de la marca Verstegen
En concreto, el lote afectado es el 1005833316 en envase de plást