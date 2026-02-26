Alertan de la presencia de trigo no declarado en el etiquetado en un snack de maíz de la marca Boy Bawang
En concreto, el producto afectado es el Cornick Lechon Manok Flavor, que se presenta en bolsa de 90 gramos, con fechas de consumo preferente de los días 14 de marzo, 17 de junio, 18 de agosto y 14 de noviembre de 2026, y 14 de enero, 17 de marzo y 24 de abril de 2027.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos de la presencia de trigo no incluido en el etiquetado en un s