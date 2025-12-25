Alertan de la retirada del eyeliner Proline Felt Tip de la marca Wet N Wild por superar la concentración del pigmento negro de carbón
Están afectados todos los lotes del producto, cuyo referencia es E8752 – EAN 4049775587527.
FACUA.org
España-25/12/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes del cosmético Wet N Wild Proline Felt Tip Eyeliner, con la referencia E8752 – EAN 4049775587527.
La Aemps señala que ha