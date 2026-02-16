Alertan de la retirada del mercado de algunos apósitos estériles no adherentes SalveloxMED por no poder garantizar su esterilidad
En concreto, están afectados todos los lotes de los productos: SalveloxMED Sterile Compresses XL, con referencia 51030264, y SalveloxMED Sterile Compresses M, con referencia 51030265.
FACUA.org
España-16/02/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa de la retirada del mercado de determinados apósitos estériles no adherentes SalveloxMED por no disponer de una documentación completa del proceso de validación de la esterilización.
