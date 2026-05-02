FRENAR A LA EXTREMA DERECHA | Episodio 116 de En Ocasiones Veo Fraudes
Partido Popular, Vox y Junts unen sus votos para tumbar en el Congreso las medidas del Gobierno para paliar la crisis de la vivienda, advertimos del cierre repentino de la academia de oposiciones Innova y damos a conocer un nuevo caso de reduflación en Mercadona.
FACUA.org
España-02/05/2026
Este sábado 2 de mayo lanzamos el episodio 116 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube