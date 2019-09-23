Alertan de que el ondansetrón en el primer trimestre del embarazo puede provocar labio leporino en niños
Sanidad advierte del riesgo de defectos de cierres orofaciales con el consumo de este fármaco por parte de sus madres. Se receta para las náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia y radioterapia.
FACUA.org / Europa Press
España-23/09/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha alertado del riesgo de defectos de cierre orofaciales (labio leporino o paladar hendido) en niños cuyas madres tomaron ondansetrón durante