Alertan de una campaña de mensajes para acceder fraudulentamente a cuentas de WhatsApp con la excusa de votar en un falso concurso de baile
Los falsos mensajes solicitan votar por un familiar o conocido en un supuesto certamen, llegan a la aplicación de mensajería desde cuentas de contactos y contienen un enlace a una página fraudulenta.
FACUA.org
España-22/10/2026
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alerta de una campaña de mensajes de WhatsApp fraudulentos con un falso concurso de baile que permite a los ciberdelincuentes utilizar la cuenta de la aplicación de mensajerí