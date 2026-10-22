Meta, condenada a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios sobre la protección de sus datos personales
El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que obtuvo sin consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook.
Agencia EFE
Internacional-22/10/2026
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Imagen: EFE| Epa| Adam Vaughan.
Un tribunal estadounidense ha ordenado a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, a pagar 25.000 millones de dólares por engañar al público sobre la protección de sus datos personales.
El caso está relacionado con Cambri