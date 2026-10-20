La Audiencia de Sevilla condena a Pablo Franco por llamar "estafador" a Rubén Sánchez e inventarle una sentencia por fraude en subvenciones
El abogado de extrema derecha tendrá que tuitear el fallo, leerlo en sus dos canales de YouTube, eliminar el tuit y los dos vídeos objeto de la condena e indemnizar al secretario general de FACUA con 6.000 euros.
FACUA.org
España-20/10/2026
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado que el abogado y youtuber Pablo Franco incurrió en intromisión ilegítima en el derecho al honor del secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, al llamarle