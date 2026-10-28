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FACUA Cádiz organiza cuatro talleres para enseñar a los usuarios a combatir el phishing y defenderse de los fraudes bancarios

La asociación celebrará cuatro sesiones informativas los días 5, 12, 18 y 26 de noviembre para informar sobre cómo prevenir estas estafas y reclamar a los bancos la devolución del dinero sustraído.

FACUA.org
Cádiz-28/10/2026
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FACUA Cádiz tiene previsto desarrollar durante el mes de noviembre una campaña informativa para prevenir el phishing, una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener contraseñas, datos de tarjetas bancarias y otra información personal mediante cor

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