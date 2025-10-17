Alertan de una nueva campaña de 'phishing' que suplanta a Endesa para conseguir información personal y bancaria
Las víctimas reciben un correo electrónico donde se les informa de que pueden descargar una supuesta factura de la luz que en realidad es un archivo malicioso.
FACUA.org
España-17/10/2025
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alerta de una nueva campaña de phishing que suplanta a la Endesa para instalar un malware en los dispositivos y hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios.
Las potenciales víctimas reciben un correo el