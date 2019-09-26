Altos cargos de Thomas Cook cobraron 40 millones de euros en bonus antes de la quiebra de la compañía
El Parlamento británico y la Autoridad Financiera del país estudian abrir una investigación.
FACUA.org
Internacional-26/09/2019
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Tres de los ejecutivos que estuvieron al frente del gigante de viajes Thomas Cook durante los últimos doce años cobraron casi 40 millones de euros en bonus antes de la quiebra de la compañía a causa de «agresivas estrategias comerciales» y métodos conta