Amena.com puede rechazar clientes morosos de Orange porque no es un operador móvil virtual, sino una segunda marca
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones informó erróneamente a FACUA indicándole que es un OMV.
FACUA.org
España-09/10/2012
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Amena.com puede rechazar clientes morosos de Orange porque no es un operador móvil virtual (OMV), sino una segunda marca de esta compañía, perteneciente al grupo France Telecom.
Aunque su presentación puede inducir a error, Amena.com es solo una denominaci&oacut