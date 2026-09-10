Más de año y medio esperando una cita con Digestivo: FACUA Cádiz denuncia largas listas de espera en el hospital de Puerto Real
ClicSalud tampoco ofrece información sobre la cita pendiente ni registra el informe de una colonoscopia que le realizaron hace más de 18 meses.
FACUA.org
Cádiz-10/09/2026
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FACUA Cádiz denuncia la situación que está padeciendo un usuario del Hospital Universitario de Puerto Real, quien lleva más de un año y medio esperando una consulta de revisión prescrita con el Servicio de Digestivo después de que le fuera practicada una colonoscopia h